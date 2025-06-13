Устраивают FPV-засады на гражданские авто. ГПСУ предупредило о новой тактике россиян

Российские террористы начали устраивать FPV-засады у обочин дороги, чтобы атаковать гражданские автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В частности военные ликвидировали с десяток российских террористов.

В то же время бойцы "Феникса" начали противодействовать врагу и уничтожать эти засады. В Донецкой области в течение последнего времени были уничтожены:

Как пояснили в ГПСУ, враг "паркует" на обочине дороги беспилотник и ожидает приближения "цели", после чего - взлетает и атакует.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более миллиона солдат. Только за последние сутки потери врага составили еще 1220 единиц живой силы. В частности Силы обороны поразили:

танк;

пять боевых бронированных машин;

42 артиллерийские системы.

Комментируя потери врага, глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, что России за годы полномасштабной войны так и не удалось достичь ни одной стратегической цели.

Между тем президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп утверждал, что начинает считать, что диктатору России Владимиру Путину безразличны собственные потери.

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