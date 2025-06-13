Мінус 1220 росіян: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу
Фото: ЗСУ знищили ще 1220 окупантів (Getty Images)
Втрати РФ на війні проти України перевищили вже 1 млн солдатів. ЗСУ за останню добу ліквідували ще 1220 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 червня 2025 року склали:
- особового складу - близько 1001560 (+1220) осіб,
- танків - 10934 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 22791 (+5) од,
- артилерійських систем - 29105 (+42) од,
- РСЗВ - 1416 (+3) од,
- засоби ППО - 1184 од,
- літаків - 416 од,
- гелікоптерів - 337 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40507 (+72),
- крилаті ракети - 3337,
- кораблі/катери - 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 51821 (+106) од,
- спеціальна техніка - 3914.
Нагадаємо, 1 червня воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина". Її готували понад півтора року, було атаковано чотири аеродроми Росії.
В рамках операції дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.
Минулого тижня Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35 у Курській області.
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