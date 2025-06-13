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Мінус 1220 росіян: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Україна , П'ятниця 13 червня 2025 08:22
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Мінус 1220 росіян: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу Фото: ЗСУ знищили ще 1220 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати РФ на війні проти України перевищили вже 1 млн солдатів. ЗСУ за останню добу ліквідували ще 1220 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 червня 2025 року склали:

  • особового складу - близько 1001560 (+1220) осіб,
  • танків - 10934 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 22791 (+5) од,
  • артилерійських систем - 29105 (+42) од,
  • РСЗВ - 1416 (+3) од,
  • засоби ППО - 1184 од,
  • літаків - 416 од,
  • гелікоптерів - 337 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40507 (+72),
  • крилаті ракети - 3337,
  • кораблі/катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 51821 (+106) од,
  • спеціальна техніка - 3914.

Нагадаємо, 1 червня воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина". Її готували понад півтора року, було атаковано чотири аеродроми Росії.

В рамках операції дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

Минулого тижня Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35 у Курській області.

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