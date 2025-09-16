UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Владивостоці ліквідували окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні, - джерела

Фото ілюстративне: у Владивостоці ліквідували окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією джерел РБК-Україна, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Цей підрозділ  брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених. 

Як розповіли джерела, о 9-й ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом - ще один. 

Російські пабліки повідомляють, що на місце подій прибуло багато техніки та співробітників спецслужб, піднято вертоліт.

При в’їзді до селища Щитова оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок, рух транспорту частково перекрито, правоохоронці перевіряють автомобілі.

Причиною вибухів російські джерела називають нібито «"нцидент з газовим обладнанням".

В результаті ранкового ГУРкоту у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні численні карети швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.

В управлінні нагадують, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.

 
Фото від джерел

Спецоперації ГУР в РФ

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року.

Крім того, фахівці з української розвідки провели операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна в Україні