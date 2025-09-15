Масштабна атака паралізувала ресурси російської ЦВК, - джерела
Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року,
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією джерел в українській розвідці, метою атаки стало блокування онлайн-голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить і на тимчасово окупованих територіях України.
Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:
- сервери ЦВК та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), задіяна під час онлайн-голосування на виборах міських голів та губернаторів у РФ;
- магістральні маршрутизатори “Ростелеком”;
- сервери державного порталу цифрових послуг РФ “Госуслуги”.
Внаслідок атаки робота цифрових сервісів була тимчасово паралізована, і багато росіян не змогли проголосувати на виборах у регіонах РФ.
“В здании ЦИК лег интернет - идет атака” - емоційно прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.
Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді.
За їхніми даними “через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі”.
Фото від джерел
Кібератаки проти Росії
Нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України провели масштабну операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.
Також хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України.
Крім того, фахівці провели атаку на одного з найбільших приватних провайдерів інтернет-послуг, що обслуговує російські силові структури.