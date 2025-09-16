По информации источников РБК-Украина, спецоперация ГУР состоялась в районе н.п. Щитовая в Приморском крае, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Это подразделение участвовало в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и совершением казней украинских пленных.

Как рассказали источники, в 9 утра по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем - еще один.

Российские паблики сообщают, что на место событий прибыло много техники и сотрудников спецслужб, поднят вертолет.

При въезде в поселок Щитовая оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок, движение транспорта частично перекрыто, правоохранители проверяют автомобили.

Причиной взрывов российские источники называют якобы ""нцидент с газовым оборудованием".

В результате утреннего ГУРкота во Владивостоке известно о погибших и раненых оккупантах. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия присутствуют многочисленные кареты скорой помощи.

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", - подытожил источник в ГУР.

В управлении напоминают, что ответственность настигнет каждого оккупанта, который совершал военные преступления на территории Украины.