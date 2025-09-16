ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Во Владивостоке ликвидировали оккупантов, причастных к военным преступлениям в Украине, - источники

Вторник 16 сентября 2025 11:33
UA EN RU
Во Владивостоке ликвидировали оккупантов, причастных к военным преступлениям в Украине, - источники Фото иллюстративное: во Владивостоке ликвидировали оккупантов, причастных к военным преступлениям в Украине (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию мести на территории России и ликвидировали оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников РБК-Украина, спецоперация ГУР состоялась в районе н.п. Щитовая в Приморском крае, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Это подразделение участвовало в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.

Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и совершением казней украинских пленных.

Как рассказали источники, в 9 утра по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем - еще один.

Российские паблики сообщают, что на место событий прибыло много техники и сотрудников спецслужб, поднят вертолет.

При въезде в поселок Щитовая оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок, движение транспорта частично перекрыто, правоохранители проверяют автомобили.

Причиной взрывов российские источники называют якобы ""нцидент с газовым оборудованием".

В результате утреннего ГУРкота во Владивостоке известно о погибших и раненых оккупантах. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия присутствуют многочисленные кареты скорой помощи.

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", - подытожил источник в ГУР.

В управлении напоминают, что ответственность настигнет каждого оккупанта, который совершал военные преступления на территории Украины.

Фото от источников

Спецоперации ГУР в РФ

Напомним, недавно киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года.

Кроме того, специалисты из украинской разведки провели операцию во вражеском киберпространстве, приуроченную ко Дню ГУР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"