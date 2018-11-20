Владельцы "евроблях" заблокировали погранпереход на белорусско-украиской границе

Фото: пункт пропуска "Новые Ярыловичи" (из открытых источников)

Возможны затруднения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением "Чернигов-Новые Ярыловичи"

На территории Украины 19-20 ноября возможны затруднения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением "Чернигов-Новые Ярыловичи" в связи с акцией протеста владельцев "евроблях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Беларуси.



В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" при выезде из страны, при въезде в Беларусь - перед украинским пунктом пропуска "Новые Ярыловичи".



Согласно информации издания "Белорусский партизан", погранпереходы "Новая Гута-Новые Яриловичи" заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами.

Отмечается, что некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

Напомним, 19 ноября работу Ровенской таможни заблокировали более 60 водителей, которые протестуют против стоимости растаможки автомобилей.

8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.

Полиция сможет останавливать автомобили с иностранной регистрацией для проверки условий их ввоза в Украину через 180 дней после вступления в силу закона о растаможке "евроблях".