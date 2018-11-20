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Власники "евроблях" заблокували перехід на білорусько-українському кордоні

Новини » Транспорт    20.11.2018 - 08:44
Власники "евроблях" заблокували перехід на білорусько-українському кордоні
Фото: пункт пропуску "Нові Яриловичі" (із відкритих джерел)

Можливі ускладнення руху транспорту на автомобільній дорозі сполученням "Чернігів-Нові Яриловичи"

На території України 19-20 листопада можливі ускладнення руху транспорту на автомобільній дорозі сполученням "Чернігів-Нові Яриловичі", у зв'язку з акцією протесту власників "евроблях". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного прикордонного комітету Білорусі.

У зв'язку з цим можливе формування черг автотранспорту перед білоруським пунктом пропуску "Нова Гута" при виїзді з країни, при в'їзді в Білорусь - перед українським пунктом пропуску "Нові Яриловичі".

Згідно з інформацією видання "Білоруський партизан", прикордонні переходи "Нова Гута-Нові Яриловичі" заблокували з української сторони власники машин з литовськими номерами.

Наголошується, що деякі пасажири змушені були проходити кордон пішки і самостійно добиратися до міста.

Нагадаємо, 19 листопада роботу Рівненської митниці заблокували більше 60 водіїв, які протестують проти вартості розмитнення автомобілів.

8 листопада 2018 року Верховна рада прийняла у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "евробляхи" - №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України". У документі передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "евробляхах" у режимі транзиту.

Поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в Україну через 180 днів після набрання чинності закону про розмитнення "евроблях".

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