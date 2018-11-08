В Раде сообщили, когда полиция начнет проверки "евроблях"

Фото: протест владельцев "евроблях" (РБК-Украина)

Как только закон о растаможке авто на еврономерах вступит в силу - полиция начнет проверять владельцев автомобилей

Полиция сможет останавливать автомобили с иностранной регистрацией для проверки условий их ввоза в Украину через 180 дней после вступления в силу закона о растаможке "евроблях". Об этом рассказала председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в законе подробно расписана процедура проверки. Так, патрульные будут проверять, соответствует ли управление автомобилем действующему закону.

"Они начнут останавливать автомобили для проверки через 180 дней после введения действия закона. Полицейские вправе остановить любой автомобиль на европейской регистрации по поводу того, что там может управлять гражданин Украины таким автомобилем. Здесь и наступает административная ответственность, которая накладывается именно Нацполицией", - пояснила она.

По ее словам, таможенники, пограничники и полиция будут иметь доступ к общей базе автомобилей, которые были ввезены с территории Украины.

"Мы создаем единую информационную базу по автомобилям, которые помещаются в таможенный режим временного ввоза или транзита. Этим проектом закона мы вносим изменения в законодательство для того, чтобы остановка такого автомобиля патрульным полицейским стала возможной", - сообщила Южанина.

Нардеп добавила, что информация о том, что таким автомобилем управляет резидент Украины, будет зафиксирована в единой базе.

"Таможенники будут контролировать ответственность нерезидентов, которые будут нарушать таможенные правила.. И привлечение к ответственности может быть только к нерезиденту, который ввозил данный автомобиль. А гражданин Украины будет отвечать только один раз и эта применить эту ответственность будет функцией Нацполіції", - добавила она.

Напомним, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.