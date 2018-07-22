Власникові маршрутки, що спричинила у ДТП у Житомирській області, оголошено про підозру

Власник автобуса не забезпечив його технічний стан та випустив на маршрут стомленого водія

Прокуратура Житомирської області у суботу, 21 липня, повідомила про підозру власникові автобуса, водій якого спричинив 20 липня дорожньо-транспортну пригоду, що призвела до загибелі 10 людей на трасі Київ-Чоп. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"За погодженням із прокуратурою Житомирської області власнику автобуса, водієм якого спричинено зіткнення, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації)", - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням установлено, що автобус марки D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненщини, який на порушення правил дорожнього руху, не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів щодо безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації та допустив до керування водія, який перебував у стомленому стані.

Нагадаємо, 20 липня поліція затримала власника маршрутки, що потрапила у смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Житомирській області.