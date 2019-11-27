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Власника готелю "Токіо Стар" відпустили під домашній арешт

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 11:30
Власника готелю "Токіо Стар" відпустили під домашній арешт
Фото: власник згорілого готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний (dumskaya.net)

Чорного відпустили під цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд міста Одеса змінив запобіжний захід власника згорілого готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Odessa.online.

Повідомляється, що 27 листопада суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. На час домашнього арешту підозрюваний буде зобов'язаний носити браслет з системою стеження.

Нагадаємо, пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" стався у ніч на 17 серпня. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали.

Після інциденту прокуратура Одеської області затримала Чорного. 20 серпня суд заарештував власника готелю "Токіо Стар". Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Раніше 15 жовтня суд прийняв рішення залишити Чорного під вартою, а також визначив суму застави у розмірі більш ніж 53 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що адміністратора "Токіо Стар" Ірину Паровик відпустили під домашній арешт. Відповідне рішення прийняв Київський районний суд Одеси 11 жовтня, змінивши запобіжний захід для адміністратора "Токіо Стар", яка перебувала під вартою. Паровик відпустили під нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.

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