ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Владельца отеля "Токио Стар" оставили под стражей

Новости » Общество    15.10.2019 - 12:42
Владельца отеля "Токио Стар" оставили под стражей
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (Думская)

Выйти из СИЗО Черный сможет под залог в размере 53 млн гривен

Суд оставил под стражей владельца здания, где находился сгоревший отель "Токио Стар", Вадима Черного. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что суд принял решение оставить Черного под стражей, а также определил сумму залога в размере более чем 53 млн гривен.

"Определить размер залога как альтернативного пресечения, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым Черным процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК Украины в размере 53 млн 87 тыс. 760 гривен в соответствии с имеющимися гражданских исков от пострадавших лиц о взыскании материального и морального вреда, заданном в результате уголовного преступления", - сообщил судья Вадим Иванчук.

Ранее сообщалось, что суд администратора "Токио Стар" Ирину Паровик отпустили под домашний арест. Паровик, которая находилась под стражей, отпустили под ночной домашний арест с 22:00 до 6:00. Также ей запрещено контактировать с другими фигурантами дела.

Напомним, пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.

В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых В Одессе горел цех по изготовлению декоративного освещения
Новости Украины ОдессаОдессапожаротель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь