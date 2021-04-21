Владелец "Ливерпуля" извинился перед фанатами, игроками и тренером за присоединение к Суперлиге
Владелец ФК "Ливерпуль" Джон Уильям Генри извинился перед болельщиками, главным тренером Юргеном Клоппом и игроками за заявку клуба на присоединение к Европейской Суперлиге. Сейчас она уже отменена.
Соответствующее видео-обращение Джон В. Генри обнародовано на странице "Ливерпуля" в Twitter.
"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками футбольного клуба "Ливерпуль" за беспокойство, которое я причинил за последние 48 часов", - сказал Генри.
Он отметил, что проект Суперлиги "никогда не будет работать без поддержки болельщиков".
"В Англии никто никогда не думал иначе, и за эти 48 часов вы были абсолютно четки в том, что он (проект Суперлиги) не выдержит. Мы вас услышали, я услышал вас", - добавил владелец Ливерпуля.
Он также извинился перед Клоппом, его игроками и персоналом. Генри подчеркнул, что они не несут никакой ответственности за этот скандал.
John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu— Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021
Ранее 21 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон поприветствовал решение шести английских клубов Премьер-лиги оставить проект Суперлиги. Решение было принято лишь через двое суток после того, как они согласились присоединиться к итальянским и испанским командам в спорном элитарном турнире.
Напомним, Суперлига Европы официально прекращена. Организаторы турнира хотят "преобразить проект" после выхода из него английских клубов.
В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.
В ночь на 21 апреля все шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги. До этого в Англии проходили массовые протесты среди болельщиков клубов. Также против участия в турнире выступали, в частности, игроки "МЮ" и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.