Владелец "Ливерпуля" извинился перед фанатами, игроками и тренером за присоединение к Суперлиге

Владелец ФК "Ливерпуль" Джон Уильям Генри извинился перед болельщиками, главным тренером Юргеном Клоппом и игроками за заявку клуба на присоединение к Европейской Суперлиге. Сейчас она уже отменена .

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками футбольного клуба "Ливерпуль" за беспокойство, которое я причинил за последние 48 часов", - сказал Генри.

Он отметил, что проект Суперлиги "никогда не будет работать без поддержки болельщиков".

"В Англии никто никогда не думал иначе, и за эти 48 часов вы были абсолютно четки в том, что он (проект Суперлиги) не выдержит. Мы вас услышали, я услышал вас", - добавил владелец Ливерпуля.

Он также извинился перед Клоппом, его игроками и персоналом. Генри подчеркнул, что они не несут никакой ответственности за этот скандал.