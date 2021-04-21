Премьер Британии поприветствовал решение шести клубов Англии отказаться от Суперлиги
Британский премьер-министр Борис Джонсон 21 апреля поприветствовал решение шести английских клубов Премьер-лиги оставить проект Суперлиги. Решение было принято лишь через двое суток после того, как они согласились присоединиться к итальянским и испанским командам в спорном элитарном турнире.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что английские клубы капитулировали под массовым давлением болельщиков, политиков, футбольных чиновников и даже британских королевских команд, которые заявляли, что Суперлига увеличит силу и богатство элитных клубов и нанесет вред игре в целом.
"Я приветствую вчерашнее объявление. Это правильный результат для футбольных болельщиков, клубов и общин по всей стране. Мы должны продолжать защищать нашу заветную национальную игру", - сказал Джонсон.
Суперлигу, которая была объявлена в воскресенье с 12 членами-учредителями, отстаивал президент "Реала" Флорентино Перес, председатель турнира в котором уже сейчас остались итальянские клубы - "Милан", "Ювентус" и "Милан", плюс "Реал" Переса, а также "Барселона" и "Атлетико" из Испании.
"Манчестер Сити" первыми отказался от этой идеи, а затем "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили, что отказываются от участия в турнире.
Суперлига опубликовала заявление, в котором предположила, что они могут приостановить свой проект, но не отказалась от него в принципе.
Напомним, Суперлига Европы официально прекращена. Организаторы турнира хотят "преобразить проект" после выхода из него английских клубов.
В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.
В ночь на 21 апреля все шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги. До этого в Англии проходили массовые протесты среди болельщиков клубов. Также против участия в турнире выступали, в частности, игроки "МЮ" и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.