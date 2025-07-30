"Влада - це народ". У Києві та інших містах поновилися акції через повноваження НАБУ

Протести в Києві

У Києві протестувальники знову зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Вони скандують "Влада - це народ", "Руки геть від НАБУ", "Корупція вбиває".



Також учасники протестів заспівали гімн України.

Фото: у Києві проходять протести проти скандального закону (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даними "Радіо свобода", у мітингу беруть участь близько 400 осіб. На місці чергують поліція і медики.

Протести в інших містах

У Запоріжжі місцеві жителі зібралися на протести біля будівлі обласної військової адміністрації.

Вони також скандують "Наш голос сильніший", "Стоїмо за демократію", "Руки геть від НАБУ".

За непідтвердженою інформацією, в акції беруть участь близько 70 осіб.

При цьому в Харкові близько 200 осіб у центрі скандують "Корупція вбиває", "Влада України - це народ", "Руки геть від НАБУ".

Також протести відбуваються щонайменше у Львові, Одесі та Дніпрі.