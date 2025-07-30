"Влада - це народ". У Києві та інших містах поновилися акції через повноваження НАБУ

У Києві та ще низці міст у середу, 30 липня, продовжуються протести проти урізання повноважень НАБУ і САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і "Радіо Свобода".
У Києві протестувальники знову зібралися на площі біля театру імені Івана Франка. Вони скандують "Влада - це народ", "Руки геть від НАБУ", "Корупція вбиває".
Фото: у Києві проходять протести проти скандального закону (Віталій Носач, РБК-Україна)
За даними "Радіо свобода", у мітингу беруть участь близько 400 осіб. На місці чергують поліція і медики.
У Запоріжжі місцеві жителі зібралися на протести біля будівлі обласної військової адміністрації.
Вони також скандують "Наш голос сильніший", "Стоїмо за демократію", "Руки геть від НАБУ".
За непідтвердженою інформацією, в акції беруть участь близько 70 осіб.
При цьому в Харкові близько 200 осіб у центрі скандують "Корупція вбиває", "Влада України - це народ", "Руки геть від НАБУ".
Також протести відбуваються щонайменше у Львові, Одесі та Дніпрі.
Нагадаємо, скандальний закон про НАБУ і САП Верховна Рада ухвалила минулого тижня. Документ передбачав, що ці два основні антикорупційні органи переходили під контроль генерального прокурора.
На цьому тлі речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що Україна має зберегти незалежність НАБУ і САП. Це, зокрема, є умовою для членства в ЄС.
Уже завтра, 31 липня, Рада має проголосувати законопроєкт президента Володимира Зеленського, який гарантує незалежність НАБУ і САП. За даними джерел РБК-Україна, голосів має вистачити.
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