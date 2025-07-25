Коли Рада поверне незалежність НАБУ та САП: Стефанчук призначив засідання
Верховна Рада невдовзі збереться на розгляд невідкладного законопроєкту про посилення повноважень НАБУ та САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Як пояснив Стефанчук, засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року.
Стефанчук пояснив, що під час розгляду цього законопроекту він запропонує прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.
"Крім цього, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи", - додав він.
Закон про НАБУ і САП
Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який скорочує повноваження НАБУ та САП, натомість розширює роль генерального прокурора.
Президент України Володимир Зеленський підписав документ у той же день, і вже 23 липня він набрав чинності.
Це викликало хвилю обурення серед громадян - у кількох містах пройшли акції протесту.
Водночас українська розвідка попередила, що російські спецслужби можуть спробувати скористатися ситуацією та спровокувати конфлікти під час демонстрацій.
На цьому тлі президент 24 липня вніс до парламенту новий законопроєкт, спрямований на посилення незалежності НАБУ та САП, а також на запобігання втручанню Росії в роботу антикорупційних органів.
Зокрема, документ передбачає, що співробітники з доступом до держтаємниці мають проходити перевірку на поліграфі щонайменше раз на два роки.
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