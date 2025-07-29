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"Компромісів не буде": Євросоюз вимагає від України зберегти незалежність НАБУ і САП

Брюссель, Вівторок 29 липня 2025 19:36
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"Компромісів не буде": Євросоюз вимагає від України зберегти незалежність НАБУ і САП Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна повинна швидко повернути незалежність антикорупційним органам. Євросоюз безкомпромісний у цьому питанні.

Про це сказано в коментарі спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Мерсьє нагадав, що ЄС висловив чітку занепокоєність у зв'язку з ухваленням Радою закону про НАБУ і САП. Такі зміни можуть суттєво підірвати незалежність антикорупційних органів.

"У цьому контексті законопроєкт президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) розглядається як крок у правильному напрямі, оскільки він спрямований на відновлення незалежності двох ключових органів, які становлять основу антикорупційної архітектури України", - додав він.

За його словами, Україна та ЄС перебувають у тісному контакті з цього питання. Зокрема, у понеділок, 28 липня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела змістовну розмову із Зеленським.

Фон дер Ляєн наголосила, що Україна має зберегти незалежність антикорупційних органів - наріжних каменів верховенства права в країні. Також вона додала, що Україна має якнайшвидше ухвалити законопроєкт Зеленського. До того моменту реалізація спірного закону має бути припинена.

Мерсьє уточнив, що дотримання принципу верховенства права і боротьба з корупцією - ключові вимоги для вступу до Євросоюзу.

"Як країна-кандидат, Україна повинна повністю дотримуватися цих стандартів. Компромісів бути не може - ЄС очікує від української влади рішучих кроків щодо відновлення довіри громадян і міжнародних партнерів через утвердження верховенства права", - зазначив він.

Закон про САП і НАБУ

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила резонансний закон, який передбачає скорочення повноважень НАБУ і САП.

Неоднозначне рішення викликало критику у представників Євросоюзу. При цьому глава ЄК Урсула фон дер Ляєн хотіла отримати від України роз'яснення про закон.

Буквально за кілька днів після ухвалення закону президент Володимир Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт, який має гарантувати незалежність НАБУ і САП. Очікується, що Рада розгляне його в четвер, 31 липня.

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