"Компромісів не буде": Євросоюз вимагає від України зберегти незалежність НАБУ і САП
Україна повинна швидко повернути незалежність антикорупційним органам. Євросоюз безкомпромісний у цьому питанні.
Про це сказано в коментарі спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє, який є в розпорядженні РБК-Україна.
Мерсьє нагадав, що ЄС висловив чітку занепокоєність у зв'язку з ухваленням Радою закону про НАБУ і САП. Такі зміни можуть суттєво підірвати незалежність антикорупційних органів.
"У цьому контексті законопроєкт президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) розглядається як крок у правильному напрямі, оскільки він спрямований на відновлення незалежності двох ключових органів, які становлять основу антикорупційної архітектури України", - додав він.
За його словами, Україна та ЄС перебувають у тісному контакті з цього питання. Зокрема, у понеділок, 28 липня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела змістовну розмову із Зеленським.
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна має зберегти незалежність антикорупційних органів - наріжних каменів верховенства права в країні. Також вона додала, що Україна має якнайшвидше ухвалити законопроєкт Зеленського. До того моменту реалізація спірного закону має бути припинена.
Мерсьє уточнив, що дотримання принципу верховенства права і боротьба з корупцією - ключові вимоги для вступу до Євросоюзу.
"Як країна-кандидат, Україна повинна повністю дотримуватися цих стандартів. Компромісів бути не може - ЄС очікує від української влади рішучих кроків щодо відновлення довіри громадян і міжнародних партнерів через утвердження верховенства права", - зазначив він.
Закон про САП і НАБУ
Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила резонансний закон, який передбачає скорочення повноважень НАБУ і САП.
Неоднозначне рішення викликало критику у представників Євросоюзу. При цьому глава ЄК Урсула фон дер Ляєн хотіла отримати від України роз'яснення про закон.
Буквально за кілька днів після ухвалення закону президент Володимир Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт, який має гарантувати незалежність НАБУ і САП. Очікується, що Рада розгляне його в четвер, 31 липня.
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