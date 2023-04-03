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Влада США наполегливо добивається звільнення журналіста WSJ, - Кірбі

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американська влада наполегливо добивається від Росії, щоб вона звільнила затриманого "за шпигунство" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми чинимо сильний тиск з того моменту, як дізналися про затримання репортера", - наголосив Кірбі.

При цьому він уточнив, що США рішуче та уважно стежать за затриманням Гершковича.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гершковіч був затриманий у російському Єкатеринбурзі 30 березня. Його звинуватили у "шпигунстві". Після цього суд у Москві заарештував затриманого.

Пізніше президент США Джо Байден закликав Росію звільнити журналіста.

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