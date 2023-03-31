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Байден вперше відреагував на затримання журналіста WSJ в Росії

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США, П'ятниця 31 березня 2023 16:01
Байден вперше відреагував на затримання журналіста WSJ в Росії Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня, президент США Джо Байден вперше відреагував на затримання американського журналіста в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У відповідь на запитання, що президент хотів би сказати Росії з приводу затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, він повідомив, що закликав би звільнити журналіста.

"Відпустіть його", - сказав Байден, покидаючи Білий дім сьогодні вранці.

Нагадаємо, вчора журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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