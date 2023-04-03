Власти США настойчиво добиваются освобождения журналиста WSJ, - Кирби

Американские власти настойчиво добиваются от России, чтобы она освободила задержанного "за шпионаж" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он уточнил, что США решительно и внимательно следят за задержанием Гершковича.

"Мы оказываем сильное давление с того момента, как узнали о задержании репортера", - подчеркнул Кирби.

Напомним, ранее стало известно, что Гершкович был задержан в российском Екатеринбурге 30 марта. Его обвинили в "шпионаже". После этого суд в Москве арестовал задержанного.

Позже президент США Джо Байден призвал Россию освободить журналиста.

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