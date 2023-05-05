Влада РФ, ймовірно, використає удари БПЛА по Кремлю, щоб скасувати паради 9 травня, - ISW

Російські офіційні особи, ймовірно, використовують удар безпілотників по Кремлю, щоб скасувати паради на честь 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські джерела повідомили, що паради до 9 травня було скасовано у 21 місті Росії та окупованому Криму або без офіційного обґрунтування, або з посиланням на міркування безпеки.

Кремль, ймовірно, сподівається скасувати паради до 9 травня та в інших містах, щоб приховати деградацію російських збройних сил, бо такі події зазвичай демонструють передову російську військову техніку, більша частина якої або використовується в Україні, або була знищена за 14 місяців боїв.

Кремль також, ймовірно, сподівається заборонити проведення парадів через побоювання, що святкування можуть стати потенційним джерелом негативної реакції всередині країни на велику кількість російських втрат в Україні.

Ключові висновки ISW: