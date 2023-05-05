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Власти РФ, вероятно, используют удары БПЛА по Кремлю, чтобы отменить парады 9 мая, - ISW

Фото: власти РФ используют удары БПЛА по Кремлю, чтобы отменить парады 9 мая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские официальные лица, вероятно, используют удар беспилотников по Кремлю, чтобы отменить парады в честь 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники сообщили, что парады к 9 мая были отменены в 21 городе России и оккупированном Крыму либо без официального обоснования, либо со ссылкой на соображения безопасности.

Кремль, вероятно, надеется отменить парады к 9 мая и в других городах, чтобы скрыть деградацию российских вооруженных сил, потому что такие события обычно демонстрируют передовую российскую военную технику, большая часть из которой либо используется в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев боев.

Кремль также, вероятно, надеется запретить проведение парадов из-за опасений, что празднования могут стать потенциальным источником негативной реакции внутри страны на большое количество российских потерь в Украине.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ 4 мая нанесли удар дронами "Шахед-131/136" по территории Украины.
  • Кремль продолжает масштабное реформирование органов безопасности.
  • Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские силы, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от успеха украинского контрнаступления.
  • Российские источники утверждали, что оккупанты добились территориальных успехов к югу от Кременной.
  • Украинские силы, вероятно, провели ограниченную контратаку к юго-западу от Бахмута.
  • Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские оккупационные власти продолжают объявлять о новых мерах безопасности, чтобы предотвратить атаки партизан на оккупированных территориях.

Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала обвинять Украину. Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.

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