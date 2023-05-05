Власти РФ, вероятно, используют удары БПЛА по Кремлю, чтобы отменить парады 9 мая, - ISW

Российские официальные лица, вероятно, используют удар беспилотников по Кремлю, чтобы отменить парады в честь 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Российские источники сообщили, что парады к 9 мая были отменены в 21 городе России и оккупированном Крыму либо без официального обоснования, либо со ссылкой на соображения безопасности.
Кремль, вероятно, надеется отменить парады к 9 мая и в других городах, чтобы скрыть деградацию российских вооруженных сил, потому что такие события обычно демонстрируют передовую российскую военную технику, большая часть из которой либо используется в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев боев.
Кремль также, вероятно, надеется запретить проведение парадов из-за опасений, что празднования могут стать потенциальным источником негативной реакции внутри страны на большое количество российских потерь в Украине.
Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала обвинять Украину. Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.
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