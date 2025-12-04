Влада РФ оголосила блокування Snapchat: що стоїть за цим рішенням

Що заявили в Роскомнагляді

У відомстві повідомили, що "заходи щодо блокування сервісу" було вжито 10 жовтня 2025 року. У Роскомнагляді стверджують, що Snapchat нібито використовували не тільки для координації та залучення учасників до терористичної діяльності, а й для шахрайства та "інших злочинів проти громадян".

Міжнародні інформаційні агентства зазначають, що рішення вписується в загальну тенденцію розширення обмежень щодо зарубіжних месенджерів і соцмереж.

Масштабне посилення контролю над цифровими сервісами

Блокування Snapchat стало не єдиним рішенням російської влади цього тижня. Регулятор також обмежив роботу FaceTime від Apple, а раніше - заблокував ігрову платформу Roblox, мотивуючи це ризиками "екстремістського" або злочинного використання сервісів.

Спостерігачі зазначають, що посилення контролю в інтернеті в Росії прискорилося після 2022 року, коли влада почала масово обмежувати доступ до соцмереж. Під час введення блокувань держава регулярно посилається на питання національної безпеки.