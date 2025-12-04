RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Власти РФ объявили блокировку Snapchat: что стоит за этим решением

Роскомнадзор отключил Snapchat в России (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Российский регулятор связи Роскомнадзор заявил, что принял меры по блокировке доступа к сервису Snapchat на территории РФ, утверждая, что платформа использовалась для "организации и совершения терактов", а также для вербовки исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что заявили в Роскомнадзоре

В ведомстве сообщили, что "меры по блокировке сервиса" были приняты 10 октября 2025 года. В Роскомнадзоре утверждают, что Snapchat якобы использовался не только для координации и привлечения участников к террористической деятельности, но также для мошенничества и "других преступлений против граждан".

Международные информационные агентства отмечают, что решение вписывается в общую тенденцию расширения ограничений в отношении зарубежных мессенджеров и соцсетей.

Масштабное ужесточение контроля над цифровыми сервисами

Блокировка Snapchat стала не единственным решением российских властей на этой неделе. Регулятор также ограничил работу FaceTime от Apple, а ранее - заблокировал игровую платформу Roblox, мотивируя это рисками "экстремистского" или преступного использования сервисов.

Наблюдатели отмечают, что усиление контроля в интернете в России ускорилось после 2022 года, когда власти начали массово ограничивать доступ к соцсетям. При введении блокировок государство регулярно ссылается на вопросы национальной безопасности.

Ранее мы писали, что Россия заблокировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярную среди украинских геймеров.

А еще у нас есть материал о том, как Украина готовит запуск сверхскоростного интернета через обход российских сетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоскомнадзорПриложение