У Росії заблокували популярний додаток для відеозв'язку: що відомо

У Росії заблоковано сервіс відеозв'язку FaceTime, що належить американській корпорації Apple. Раніше влада обмежила дзвінки у WhatsApp і Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters .

Що відомо

Збій у роботі FaceTime почали фіксувати з жовтня. Користувачі скаржилися, що не вдається встановити з'єднання, воно переривається або дзвінки постійно скидаються - хоча інтернет-з'єднання залишається стабільним.

Таким чином, офіційно - FaceTime визнано заблокованим на території РФ.

Обмеження торкнулися закордонних месенджерів та відеосервісів

Обмеження FaceTime стало частиною ширшої хвилі блокувань російською владою зарубіжних месенджерів і відеосервісів. У серпні 2025 року Роскомнагляд уже обмежив голосові та відеодзвінки в популярних додатках WhatsApp і Telegram, мотивуючи це боротьбою з шахрайством.

Після цього багато користувачів почали шукати альтернативи для безпечного зв'язку - зокрема FaceTime, Google Meet і локальні платформи.

Блокування FaceTime - черговий крок у системній політиці обмеження цифрових комунікацій у Росії. Те, що починалося з обмежень голосових і відеодзвінків у WhatsApp і Telegram, переросло в заборону одного з останніх популярних сервісів відеозв'язку.