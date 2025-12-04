ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У Росії заблокували популярний додаток для відеозв'язку: що відомо

Четвер 04 грудня 2025 13:23
UA EN RU
У Росії заблокували популярний додаток для відеозв'язку: що відомо FaceTime перестав працювати в РФ (фото: Apple)
Автор: Павло Колеснік

У Росії заблоковано сервіс відеозв'язку FaceTime, що належить американській корпорації Apple. Раніше влада обмежила дзвінки у WhatsApp і Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Що відомо

Збій у роботі FaceTime почали фіксувати з жовтня. Користувачі скаржилися, що не вдається встановити з'єднання, воно переривається або дзвінки постійно скидаються - хоча інтернет-з'єднання залишається стабільним.

Таким чином, офіційно - FaceTime визнано заблокованим на території РФ.

Обмеження торкнулися закордонних месенджерів та відеосервісів

Обмеження FaceTime стало частиною ширшої хвилі блокувань російською владою зарубіжних месенджерів і відеосервісів. У серпні 2025 року Роскомнагляд уже обмежив голосові та відеодзвінки в популярних додатках WhatsApp і Telegram, мотивуючи це боротьбою з шахрайством.

Після цього багато користувачів почали шукати альтернативи для безпечного зв'язку - зокрема FaceTime, Google Meet і локальні платформи.

Блокування FaceTime - черговий крок у системній політиці обмеження цифрових комунікацій у Росії. Те, що починалося з обмежень голосових і відеодзвінків у WhatsApp і Telegram, переросло в заборону одного з останніх популярних сервісів відеозв'язку.

Раніше ми писали, що Росія заблокувала гру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярну серед українських геймерів.

А ще у нас є матеріал про те, як Україна готує запуск надшвидкісного інтернету через обхід російських мереж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Роскомнадзор Додаток
Новини
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців