Влада позбавила Київ 8 млрд на допомогу ЗСУ, - Жорін

"Забрати 8 мільярдів у Києва, які могли би піти на підтримку військових підрозділів, в загальний бюджет вважаю абсолютно необґрунтованим і недоцільним рішенням", - написав Жорін.

Військовий додав, що з багатьох місцевих бюджетів зараз досить багато йде на необхідні на фронті речі. За рахунок яких підрозділи можуть ефективно виконувати задачі, і не чекати багато місяців, щоб щось отримати.

Жорін зазначив, що замість справжньої боротьби з корупцією на місцях, влада вирішила віддати 8 млрд грн "Укрзалізниці".

"Якщо переживали за корупцію, чи недоцільне використання цих грошей - типу бруківки чи газонів - краще було визначити конкретні напрями та зобов’язати місто спрямовувати кошти виключно туди", - наголосив заступник комбата Третьої штурмової бригади.

Водночас Максим Жорін зауважив, що натомість кошти вирішили передати "Укрзалізниці", яку він назвав "безкінечною фінансовою дірою", де безслідно зникають ресурси.

Як зазначив раніше мер Києва Віталій Кличко, тільки у 2024 році столиця виділила понад 10 млрд грн на потреби захисників.

"У 2025-му планували спрямувати принаймні не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим", - наголосив Віталій Кличко.