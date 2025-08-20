Працівники "Укрзалізниці" закликали нардепів врятувати компанію

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України закликала Верховну раду підтримати у другому читанні законопроєкт про збільшення резервного фонду держбюджету для дофінансування "Укрзалізниці" на 8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Rail.insider із заявою профспілки.

У профспілці нагадали, що законопроєктом № 13439-3 передбачено у держбюджеті на поточний рік збільшення видатків резервного фонду на 8 млрд грн. Це дасть змогу уряду оперативно дофінансовувати діяльність залізничного транспорту.

Водночас без дофінансування із держбюджету на залізниці станеться колапс, вважають у профспілці.

"Резервний фонд вичерпано. Зруйновані такі вузли, як Синельникове та Лозова. Вони, як й інші залізничні об’єкти, потребують термінового відновлення — це робочі місця тисячі залізничників", - зауважується у дописі.

Додається, що витрати компанії зростають, а зарплати залізничників не підвищувалися з квітня минулого року і значно відстають від середніх показників по промисловості. Це означає, що поточне фінансування не покриває навіть базових потреб.

"Позиція профспілки: ухвалення законопроєкту № 13439-3 - критично необхідне, зокрема і для відновлення робочих місць; наступний крок - передбачення коштів на підвищення зарплат залізничникам", - підсумовують у профспілці.