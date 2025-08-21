Власть лишила Киев 8 млрд на помощь ВСУ, - Жорин

Изъятие у Киева 8 млрд гривен, которые могли пойти на поддержку военных подразделений, - это совершенно необоснованное и нецелесообразное решение.
Об этом написал в своем Telegram заместитель командира 3 ОШБр, подполковник Третьего армейского корпуса Максим Жорин, сообщает РБК-Украина.
"Забрать 8 миллиардов у Киева, которые могли бы пойти на поддержку военных подразделений, в общий бюджет считаю совершенно необоснованным и нецелесообразным решением", - написал Жорин.
Военный добавил, что из многих местных бюджетов сейчас достаточно много уходит на необходимые на фронте вещи. За счет которых подразделения могут эффективно выполнять задачи и не ждать много месяцев, чтобы что-то получить.
Жорин отметил, что вместо настоящей борьбы с коррупцией на местах власти решили отдать 8 млрд грн "Укрзализныце".
"Если переживали за коррупцию, нецелесообразно ли использование этих денег - типа брусчатки или газонов - лучше было определить конкретные направления и обязать город направлять средства исключительно туда", - подчеркнул заместитель комбата Третьей штурмовой бригады.
В то же время Максим Жорин отметил, что вместо этого деньги решили передать "Укрзализныце", которую он назвал "бесконечной финансовой дырой", где бесследно исчезают ресурсы.
Как отметил ранее мэр Киева Виталий Кличко, только в 2024 году столица выделила более 10 млрд грн на нужды защитников.
"В 2025-м планировали направить по крайней мере не меньше. Кого очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным", - подчеркнул Виталий Кличко.
20 августа Верховная рада 229 голосами проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3). Они касаются преимущественно невоенных расходов на общую сумму в 40 млрд гривен.
Дополнительные расходы сбалансированы путем сокращения других невоенных расходов. В том числе за счет перенаправления 8 млрд средств налога на прибыль из бюджета Киева в общий бюджет страны. Их планируют выделить в поддержку "Укрзализныци".
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал изъятие из бюджета столицы 8 млрд нарушением закона ради централизации власти, что ослабляет самоуправление и ведет к авторитаризму.
При этом ранее ФРУ призвала власть обеспечить финансирование УЗ из госбюджета, поскольку снижение эффективности работы "Укрзализныци" неизбежно будет иметь прямые последствия для обороноспособности страны.
С подобным призывом выступили и в профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей Украины. Там отметили, что без дофинансирования из госбюджета на железной дороге произойдет коллапс.