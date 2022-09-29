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Влада Японії допоможе комунальним підприємствам із закупівлями газу

Фото: влада Японії допоможуть комунальним підприємствам із закупівлями газу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії підтримає комунальні підприємства із закупівлею зрідженого природного газу на тлі зростання цін на енергоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) та інші державні фінансові установи запропонують підтримку японським компаніям у закупівлі ЗПГ для забезпечення адекватних цін на пальне", - заявив міністр промисловості Ясутосі Нісімура на конференції виробників та споживачів ЗПГ.

Передбачається, що Токіо надасть пільгові кредити електроенергетичним та міським газовим компаніям для покупки газу на спотовому ринку. Японські комунальні підприємства купують більшу частину свого ЗПГ за довгостроковими контрактами, але близько 20% надходить на спотовий ринок. Японія імпортує близько 10% свого газу із Росії.

Раніше стало відомо, що Японія розглядає можливість розміщення тисячі крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак Китаю.

Також ми писали, що в Росіїзаявили про затримання японського консула Мотокі Тацунорі, нібито за "шпигунство". По дипломатичним каналам японській стороні заявлено протест, а сам консул оголошений персоною нон грата.

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