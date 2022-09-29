Власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа

Правительство Японии окажет поддержку коммунальным предприятиям с закупкой сжиженного природного газа на фоне роста цен на энергоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и другие государственные финансовые учреждения предложат поддержку японским компаниям в закупке СПГ для обеспечения адекватных цен на топливо", — заявил министр промышленности Ясутоси Нисимура на конференции производителей и потребителей СПГ.

Предполагается, что Токио предоставит льготные кредиты электроэнергетическим и городским газовым компаниям для покупки газа на спотовом рынке. Японские коммунальные предприятия покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам, но около 20% поступает на спотовый рынок. Япония импортирует около 10% своего газа из России.