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Власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа

Фото: власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии окажет поддержку коммунальным предприятиям с закупкой сжиженного природного газа на фоне роста цен на энергоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и другие государственные финансовые учреждения предложат поддержку японским компаниям в закупке СПГ для обеспечения адекватных цен на топливо", — заявил министр промышленности Ясутоси Нисимура на конференции производителей и потребителей СПГ.

Предполагается, что Токио предоставит льготные кредиты электроэнергетическим и городским газовым компаниям для покупки газа на спотовом рынке. Японские коммунальные предприятия покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам, но около 20% поступает на спотовый рынок. Япония импортирует около 10% своего газа из России.

Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.

Также мы писали, что в России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.

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