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У Росії затримали консула Японії, звинувативши у "шпигунстві": що відомо

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Росія, Понеділок 26 вересня 2022 18:31
У Росії затримали консула Японії, звинувативши у "шпигунстві": що відомо Фото: у Росії затримали консула Японії, звинувативши у "шпигунстві" (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили про затримання японського консула Мотокі Тацунорі, нібито за "шпигунство". По дипломатичним каналам японській стороні заявлено протест, а сам консул оголошений персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї", - пише видання.

За даними РБК, ФСБ затримала японського консула в російському Владивостоці.

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