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Влада Німеччини розкритикувала заяву Папи Римського щодо підняття "білого прапору"

Фото: влада Німеччини розкритикувала заяву Папи Римського (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Влада Німеччини прокоментувала скандальну заяву Папи Римського на підтримку переговорів між Україною і Росією та необхідність знайти мужність підняти "білий прапор". Дані тези понтифіка не знайшли підтримки серед керівників країни.

Як прокоментувала влада Німеччини скандальну заяву Папи Франциска, читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу було використано наступні джерела: The Guardian, Yahoo.

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала заклик Папи Франциска до України вести переговори з Москвою, заявивши, що вона "не зрозуміла" його позицію.

"Я цього не розумію. Я думаю, деякі речі можна зрозуміти, тільки якщо побачити їх на власні очі", - сказала вона.

Під час спілкування з українськими дітьми, які страждають через війну, Бербок зауважила, що задавалась питанням - "де Папа?". Вона вважає що Франциск має знати про "такі речі".

Також міністр закордонних справ Німеччини заявила, що якщо Україна та її союзники "не проявлять силу зараз - миру не буде".

Крім того, у Берліні прокоментували позицію Олафа Шольца щодо скандальної заяви Франциска.

"Як ви могли зрозуміти, федеральний канцлер не згоден з Папою Римським у цьому питанні, - заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

Він зауважив, що Україна захищається від агресора та отримує велику міжнародну підтримку для того, щоб бути в змозі "захистити себе від агресивної війни, яка порушує міжнародне право".

Скандальна заява Папи Римського

Напередодні видання Reuters опублікувало виклад фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Проте слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема у Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилки минулого та підтримувати Україну.

Також на заяву різко зреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що російські окупанти не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором.

Пізніше на скандальний вислів Франциска відреагувала влада Японії, зауваживши, що волю України потрібно поважати.

На заяву Папи відреагувало і українське духовенство. У своїх заявах релігійні представники наголосили, що капітуляція України неможлива, бо це означатиме смерть для її народу.

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Папа римський