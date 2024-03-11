Влада Німеччини розкритикувала заяву Папи Римського щодо підняття "білого прапору"

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала заклик Папи Франциска до України вести переговори з Москвою, заявивши, що вона "не зрозуміла" його позицію.

"Я цього не розумію. Я думаю, деякі речі можна зрозуміти, тільки якщо побачити їх на власні очі", - сказала вона.

Під час спілкування з українськими дітьми, які страждають через війну, Бербок зауважила, що задавалась питанням - "де Папа?". Вона вважає що Франциск має знати про "такі речі".

Також міністр закордонних справ Німеччини заявила, що якщо Україна та її союзники "не проявлять силу зараз - миру не буде".

Крім того, у Берліні прокоментували позицію Олафа Шольца щодо скандальної заяви Франциска.

"Як ви могли зрозуміти, федеральний канцлер не згоден з Папою Римським у цьому питанні, - заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

Він зауважив, що Україна захищається від агресора та отримує велику міжнародну підтримку для того, щоб бути в змозі "захистити себе від агресивної війни, яка порушує міжнародне право".