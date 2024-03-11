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Власти Германии раскритиковали заявление Папы Римского о поднятии "белого флага"

Фото: власти Германии раскритиковали заявление Папы Римского (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Власти Германии прокомментировали скандальное заявление Папы Римского в поддержку переговоров между Украиной и Россией и необходимость обрести мужество поднять "белый флаг". Данные тезисы понтифика не нашли поддержки у руководителей страны.

Как прокомментировали власти Германии скандальное заявление Папы Франциска, читайте в материале РБК-Украина .

При подготовке материала были использованы следующие источники: The Guardian, Yahoo.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике призыв Папы Франциска к Украине вести переговоры с Москвой, заявив, что она "не поняла" его позицию.

"Я этого не понимаю. Я думаю, некоторые вещи можно понять, только если увидеть их своими глазами", - сказала она.

Во время общения с украинскими детьми, которые страдают от войны, Бербок отметила, что задавалась вопросом  - "где Папа?". Она считает, что Франциск должен знать о "таких вещах".

Также министр иностранных дел Германии заявила, что если Украина и ее союзники "не проявят силу сейчас - мира не будет".

Кроме того, в Берлине прокомментировали позицию Олафа Шольца по поводу скандального заявления Франциска.

"Как вы могли понять, федеральный канцлер не согласен с Папой Римским в этом вопросе, - заявил спикер правительства Штеффен Гебештрайт.

Он отметил, что Украина защищается от агрессора и получает большую международную поддержку для того, чтобы быть в состоянии "защитить себя от агрессивной войны, которая нарушает международное право".

Скандальное заявление Папы Римского

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковали заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

Также на заявление резко среагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что российские оккупанты не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом.

Позже на скандальное изречение Франциска отреагировали власти Японии, заметив, что волю Украины нужно уважать.

На заявление Папы отреагировало и украинское духовенство. В своих заявлениях религиозные представители подчеркнули, что капитуляция Украины невозможна, потому что это означает смерть для ее народа.

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Папа римский