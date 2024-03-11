Влада Німеччини розкритикувала заяву Папи Римського щодо підняття "білого прапору"

Влада Німеччини прокоментувала скандальну заяву Папи Римського на підтримку переговорів між Україною і Росією та необхідність знайти мужність підняти "білий прапор". Дані тези понтифіка не знайшли підтримки серед керівників країни.

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко розкритикувала заклик Папи Франциска до України вести переговори з Москвою, заявивши, що вона "не зрозуміла" його позицію.

"Я цього не розумію. Я думаю, деякі речі можна зрозуміти, тільки якщо побачити їх на власні очі", - сказала вона.

Під час спілкування з українськими дітьми, які страждають через війну, Бербок зауважила, що задавалась питанням - "де Папа?". Вона вважає що Франциск має знати про "такі речі".

Також міністр закордонних справ Німеччини заявила, що якщо Україна та її союзники "не проявлять силу зараз - миру не буде".

Крім того, у Берліні прокоментували позицію Олафа Шольца щодо скандальної заяви Франциска.

"Як ви могли зрозуміти, федеральний канцлер не згоден з Папою Римським у цьому питанні, - заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

Він зауважив, що Україна захищається від агресора та отримує велику міжнародну підтримку для того, щоб бути в змозі "захистити себе від агресивної війни, яка порушує міжнародне право".