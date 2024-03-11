Власти Германии раскритиковали заявление Папы Римского о поднятии "белого флага"

Власти Германии прокомментировали скандальное заявление Папы Римского в поддержку переговоров между Украиной и Россией и необходимость обрести мужество поднять "белый флаг". Данные тезисы понтифика не нашли поддержки у руководителей страны.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике призыв Папы Франциска к Украине вести переговоры с Москвой, заявив, что она "не поняла" его позицию.

"Я этого не понимаю. Я думаю, некоторые вещи можно понять, только если увидеть их своими глазами", - сказала она.

Во время общения с украинскими детьми, которые страдают от войны, Бербок отметила, что задавалась вопросом - "где Папа?". Она считает, что Франциск должен знать о "таких вещах".

Также министр иностранных дел Германии заявила, что если Украина и ее союзники "не проявят силу сейчас - мира не будет".

Кроме того, в Берлине прокомментировали позицию Олафа Шольца по поводу скандального заявления Франциска.

"Как вы могли понять, федеральный канцлер не согласен с Папой Римским в этом вопросе, - заявил спикер правительства Штеффен Гебештрайт.

Он отметил, что Украина защищается от агрессора и получает большую международную поддержку для того, чтобы быть в состоянии "защитить себя от агрессивной войны, которая нарушает международное право".