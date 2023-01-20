Влада Ірану хоче визнати європейські армії терористичними організаціями, - ЗМІ

Про це під час п'ятничної молитви заявив член президії іранського парламенту Ахмад Надері, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISNA .

За його словами дане рішення буде прийнято у відповідь на дії Європейського Союзу. Там напередодні було прийнято резолюцію, яка закликає керівництво ЄС включити КВІР (корпус вартових Ісламської революції - ред.) до списку терористичних організацій.

"У парламенті підготовлено проект поправки до закону "про заходи у відповідь на визнання Сполученими Штатами КВІР терористичною організацією"… Цей проект поширюватиметься на всі країни-члени ЄС, відмовляючи Корпусу вартових революції терористичні організації, а також збройні сили, організації та установи, які внесуть їх до списку", - сказав він.

Нагадаємо, Європарламент позначив КВІР як терористичну організацію за те, що нібито мають місце, репресії проти протестувальників і постачання БПЛА до Росії.