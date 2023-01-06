США ввели санкції проти шести громадян Ірану, пов'язаних із постачанням безпілотників до Росії

Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.