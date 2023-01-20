Власти Ирана хотят признать европейские армии террористическими организациями, - СМИ

Парламент Ирана намерен изменить действующее законодательство и признать армии стран ЕС террористическими организациями.
Об этом во время пятничной молитвы заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.
По его словам, данное решение будет принято в ответ на действия Европейского Союза. Там накануне была принята резолюция, призывающая руководство ЕС включить КСИР (корпус стражей Исламской революции - ред.) в список террористических организаций.
"В парламенте подготовлен проект поправки к закону "о мерах в ответ на признание Соединенными Штатами КСИР террористической организацией"... Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, отказывая Корпусу стражей революции террористические организации, а также вооруженные силы, организации и учреждения, которые внесут их в список", - сказал он.
Напомним, Европарламент обозначил КСИР как террористическую организацию за якобы имеющие место репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию.
Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки России Ираном беспилотников могут расцениваться как содействие в военных преступлениях.
Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство беспилотников . В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.
Также Белый дом заявлял, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.
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