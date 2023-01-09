ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран може сприяти масовим військовим злочинам, постачаючи дрони РФ, - Салліван

Новость на русском →
США, Понеділок 09 січня 2023 19:44
Іран може сприяти масовим військовим злочинам, постачаючи дрони РФ, - Салліван Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Постачання Іраном безпілотників, які Росія використовує для терору українських міст та об'єктів цивільної інфраструктури, може розцінюватися як сприяння у воєнних злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Їхня зброя використовується для вбивства мирних жителів України та для того, щоб спробувати занурити міста в холод і морок, що, на наш погляд, ставить Іран у таке становище, коли він потенційно може сприяти широкомасштабним військовим злочинам", - сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.

Раніше Білий дім заявляв, що США шукають способи вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран дрони Війна Росії проти України
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії