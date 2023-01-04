США шукають способи санкціями завадити виробництву іранських дронів

Білий дім заявив, що США шукають способи вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

США проводить власне розслідування, щоб обмежити виробництво іранських безпілотників, за допомогою яких Росія неодноразово завдавала удару по території України. Зокрема, нині вони ведуть переговори з приватними компаніями, чиї частини були використані у виробництві.

"Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо вжити щодо експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", - сказала речник Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Уотсон.