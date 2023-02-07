"Влада Грузії має припинити зводити рахунки з Саакашвілі". МЗС відповіло на рішення суду

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на відмову Тбіліського суду щодо відстрочки або звільнення Михеїла Саакашвілі від покарання у зв’язку із важким станом здоров'я. Там закликали грузинську владу "припинити зводити з ним рахунки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що Тбіліський міський суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Саакашвілі, а також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування.

"Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні. МЗС продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений", - додають у заяві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 6 лютого Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення екс-президента Грузії та громадянина України Міхеїла Саакашвілі за станом здоров'я.

Як заявили в суді, поданий звіт про стан здоров'я Саакашвілі не нібито "не містить достовірної інформації про тяжкість його хвороби і не може бути підставою для відтермінування відбування покарання".

Додамо, раніше що президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.

Зазначимо, що українська влада неодноразово закликала Грузію віддати Саакашвілі на лікування.

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