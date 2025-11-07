Вкрав купу доларів і ховався в лісі: затриманому копу з Києва оголосили підозру (фото)

За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив грошові кошти у своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.

Невдовзі він перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.

Поліцейського розшукали через кілька днів у Рівненській області, де він переховувався та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуків автомобіля та "схованки" правоохоронця було виявлено та вилучено близько 13 млн гривень в іноземній валюті.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ДБР та Офіс генпрокурора