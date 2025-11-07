UA

Вкрав купу доларів і ховався в лісі: затриманому копу з Києва оголосили підозру (фото)

Фото: затриманому поліцейському з Києва оголосили підозру (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Начальнику відділення Дарницького управління поліції Києва повідомили про підозру. Він намагався втекти з речовими доказами в одній зі справ на понад 13 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив грошові кошти у своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.

Невдовзі він перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.

Поліцейського розшукали через кілька днів у Рівненській області, де він переховувався та затримали в порядку ст. 208 КПК України. 

Під час проведення обшуків автомобіля та "схованки" правоохоронця було виявлено та вилучено близько 13 млн гривень в іноземній валюті.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Фото: ДБР та Офіс генпрокурора

Деталі справи

Нагадаємо, 6 листопада в Києві оголосили в розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який несподівано не вийшов на службу і перестав виходити на зв'язок.

Як повідомили в поліції, розшук Рибянського проводився в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею про умисне вбивство з позначкою "безвісти зниклий".

Водночас з'ясувалося, що він був матеріально відповідальною особою і мав доступ до арештованого майна.

Під час перевірки правоохоронці виявили пропажу арештованих коштів. У зв'язку з цим проти Рибянського порушили ще одне кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Пізніше стало відомо, що співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції розшукали та затримали Юрія Рибянського в Рівненській області. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомили у ДБР, Рибянський намагався втекти, прихопивши із собою понад 16 млн гривень.

У Бюро заявили, що займатимуться розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одного з керівників слідчого відділення Дарницького управління поліції.

ДБРПоліція Києва