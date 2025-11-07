Украл кучу долларов и прятался в лесу: задержанному копу из Киева объявили подозрение (фото)

По данным следствия, милиционер нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги.

Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, где он скрывался и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято около 13 млн гривен в иностранной валюте.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГБР и Офис генпрокурора