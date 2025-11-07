Украл кучу долларов и прятался в лесу: задержанному копу из Киева объявили подозрение (фото)

Начальнику отделения Дарницкого управления полиции Киева сообщили о подозрении. Он пытался сбежать с вещественными доказательствами в одном из дел на более 13 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, милиционер нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.
Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли и деньги.
Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, где он скрывался и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято около 13 млн гривен в иностранной валюте.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: ГБР и Офис генпрокурора
Напомним, 6 ноября в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь.
Как сообщили в полиции, розыск Рыбянского проводился в рамках уголовного производства, открытого по статье об умышленном убийстве с пометкой "без вести пропавший".
В то же время выяснилось, что он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.
Во время проверки правоохранители обнаружили пропажу арестованных средств. В связи с этим против Рыбянского возбудили еще одно уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.
Позже стало известно, что сотрудники внутренней безопасности Нацполиции разыскали и задержали Юрия Рыбянского в Ровенской области. Сейчас продолжаются следственные действия.
Как сообщили в ГБР, Рыбянский пытался сбежать, прихватив с собой более 16 млн гривен.
В Бюро заявили, что будут заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одного из руководителей следственного отделения Дарницкого управления полиции.