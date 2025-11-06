Начальника відділення поліції в Києві спіймали з понад 16 млн гривень, - ДБР

Про це заявила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Якщо ми говоримо зараз про суму, тому що дійсно людина зникла з робочого місця із сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування, але орієнтовно йдеться про більш ніж 16 мільйонів гривень, і переважно ця сума була в доларах", - додала вона.

Сапьян сказала, що ДБР займатиметься розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одного з керівників слідчого відділення Дарницького управління поліції.

Зникнення начальника відділення поліції в Києві

Нагадаємо, раніше в Києві оголосили в розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який несподівано не вийшов на службу і перестав виходити на зв'язок. Після зникнення офіцера співробітники Департаменту внутрішньої безпеки почали пошуки.

Як повідомили в поліції, розшук Рибянського проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею про умисне вбивство з позначкою "безвісти зниклий". Водночас з'ясувалося, що він був матеріально відповідальною особою і мав доступ до арештованого майна.

Під час перевірки правоохоронці виявили пропажу арештованих коштів. У зв'язку з цим проти Рибянського порушили ще одне кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Пізніше стало відомо, що співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції розшукали та затримали Юрія Рибянського в Рівненській області. Наразі тривають слідчі дії.