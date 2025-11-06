ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві зник начальник відділення поліції з арештованими коштами: де його знайшли

Київ, Четвер 06 листопада 2025 12:25
UA EN RU
У Києві зник начальник відділення поліції з арештованими коштами: де його знайшли Фото: у Києві поліція розшукує правоохоронця Юрія Рибянського (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

У Києві оголосили в розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Він не вийшов на службу та перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, Юрій Рибянський, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві, не вийшов на службу та не відповідає на дзвінки. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали його пошуки.

У поліції уточнили, що пошуки колеги розпочали в межах кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство - із позначкою "безвісти зниклий").

Також поліцейські додали, що Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки внутрішня безпека виявила зникнення арештованих коштів.

За цим фактом розпочато ще одне кримінальне провадження - за ч.3 ст.365 ККУ (перевищення службових повноважень), яке розслідує Державне бюро розслідувань.

У Києві зник начальник відділення поліції з арештованими коштами: де його знайшлиФото: у Києві оголосили у розшук начальника відділення поліції Юрія Рибянського (facebook.com/UA.KyivPolice)

Оновлено о 12.30

Згодом стало відомо, що внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. "Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у соцмережах поширили повідомлення про невідому особу, яка в темну пору доби нападає на киянок в Оболонському районі столиці і б'є їх молотком по голові. Наразі поліція Києва перевіряє цю інформацію.

Також повідомлялось, що у Печерському районі Києва двоє чоловіків напали та пограбували 27-річного військовослужбовця, який лікувався в столиці. Поліція оперативно затримала злочинців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поліція Києва
Новини
Масована атака на Кам'янське: 8 постраждалих, зруйновано будинок
Масована атака на Кам'янське: 8 постраждалих, зруйновано будинок
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України