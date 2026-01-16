Поставляв ЗСУ браковані балістичні окуляри. В Україні викрили масштабну схему

Прокуратура та СБУ викрили схему, через яку майже 60 млн гривень державних коштів були витрачені на неякісні засоби захисту для ЗСУ. Підозру повідомлено керівнику підприємства, яке постачало балістичні окуляри та маски, що не відповідали технічним стандартам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України .

За даними відомства, керівник комерційного підприємства підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час оборонних закупівель у 2024 році.

"Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - заявила прокуратура.

За даними слідства, він забезпечив участь підконтрольного підприємства у двох тендерах на постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та масок для військових.

Для формальної відповідності вимогам тендеру подані документи нібито про співпрацю з іноземними виробниками, тоді як фактично продукція не відповідала технічним умовам контрактів.

Засоби захисту закуповували через посередників, без підтвердження їх походження та відповідності стандартам.

Експерти встановили, що окуляри не захищали від балістичних та механічних уламків, але були передані військовим, а державне підприємство-замовник здійснило оплату.

Загальна сума збитків становить майже 60 млн гривень, що класифікується як особливо великий розмір.

Для документування злочинної схеми прокуратура та СБУ проаналізували тендери, контракти, логістику постачання, фінансові операції та експертні висновки щодо якості продукції, що стало підставою для повідомлення про підозру.