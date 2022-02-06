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Как включить темный режим Youtube: инструкция для десктопных и мобильных версий

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Воскресенье 06 февраля 2022 07:00
Как включить темный режим Youtube: инструкция для десктопных и мобильных версий Фото: Как включить темный режим Youtube (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг Youtube оборудован функцией ночного режима. Она меняет цветовую схему платформы со светлой на темную.

О том, как включить темный режим в Youtube - в материале РБК-Украина.

Способ для компьютеров:

  • войдите в Youtube;
  • нажмите на свой профиль в верхнем правом углу, или же нажмите на значок с тремя вертикальными точками, если вы не авторизовались в системе;
  • перейдите на вкладку "Тема";
  • выберите ночную тему. Также вы можете выбрать и светлую тему, если решить вернуть настройки обратно.

Фото: Как включить темный режим Youtube (скриншот)

Способ для мобильных телефонов:

  • откройте Youtube;
  • перейдите к настройкам собственного профиля;
  • перейдите на вкладку "Параметры" - "Общие" - "Оформление";
  • выберите ночную тему, чтобы включить ее.

Фото: Как включить темный режим Youtube (скриншот)

    Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что на территории Европы произошел масштабный сбой в работе Youtube.

    Также издание писало о обновление плеера видеоплатформы.

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