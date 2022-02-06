Как включить темный режим Youtube: инструкция для десктопных и мобильных версий
Фото: Как включить темный режим Youtube (Getty Images)
Видеохостинг Youtube оборудован функцией ночного режима. Она меняет цветовую схему платформы со светлой на темную.
О том, как включить темный режим в Youtube - в материале РБК-Украина.
Способ для компьютеров:
- войдите в Youtube;
- нажмите на свой профиль в верхнем правом углу, или же нажмите на значок с тремя вертикальными точками, если вы не авторизовались в системе;
- перейдите на вкладку "Тема";
- выберите ночную тему. Также вы можете выбрать и светлую тему, если решить вернуть настройки обратно.
Фото: Как включить темный режим Youtube (скриншот)
Способ для мобильных телефонов:
- откройте Youtube;
- перейдите к настройкам собственного профиля;
- перейдите на вкладку "Параметры" - "Общие" - "Оформление";
- выберите ночную тему, чтобы включить ее.
Фото: Как включить темный режим Youtube (скриншот)
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что на территории Европы произошел масштабный сбой в работе Youtube.
Также издание писало о обновление плеера видеоплатформы.