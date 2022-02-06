ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як ввімкнути темний режим Youtube: інструкція для десктопних та мобільних версій

Новость на русском →
Неділя 06 лютого 2022 07:00
Як ввімкнути темний режим Youtube: інструкція для десктопних та мобільних версій Фото: як ввімкнути темний режим Youtube (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг Youtube обладнаний функцією нічного режиму. Вона змінює кольорову схему платформи зі світлої на темну.

Про те, як ввімкнути темний режим в Youtube - в матеріалі РБК-Україна.

Спосіб для комп'ютерів:

  • увійдіть в Youtube;
  • натисніть на власний профіль у верхньому правому куті, або ж натисніть на значок з вертикальними трьома крапками, якщо ви не авторизувалися у системі;
  • перейдіть до вкладки "Тема";
  • оберіть нічну тему. Також ви можете обрати й світлу тему, якщо вирішити повернути налаштування назад.

Фото: як ввімкнути темний режим Youtube (скріншот)

Спосіб для мобільних телефонів:

  • відкрийте Youtube;
  • перейдіть до налаштувань власного профілю;
  • перейдіть до вкладки "Параметри" - "Загальні" - "Оформлення";
  • оберіть нічну тему, аби увімкнути її.

Фото: як ввімкнути темний режим Youtube (скріншот)

    Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що на території Європи стався масштабний збій у роботі Youtube.

    Також видання писало про оновлення плеєру відеоплатформи.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    YouTube
    NEWS
    Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
    Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
    DAILY
    Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
    Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США