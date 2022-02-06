Як ввімкнути темний режим Youtube: інструкція для десктопних та мобільних версій
Фото: як ввімкнути темний режим Youtube (Getty Images)
Відеохостинг Youtube обладнаний функцією нічного режиму. Вона змінює кольорову схему платформи зі світлої на темну.
Про те, як ввімкнути темний режим в Youtube - в матеріалі РБК-Україна.
Спосіб для комп'ютерів:
- увійдіть в Youtube;
- натисніть на власний профіль у верхньому правому куті, або ж натисніть на значок з вертикальними трьома крапками, якщо ви не авторизувалися у системі;
- перейдіть до вкладки "Тема";
- оберіть нічну тему. Також ви можете обрати й світлу тему, якщо вирішити повернути налаштування назад.
Фото: як ввімкнути темний режим Youtube (скріншот)
Спосіб для мобільних телефонів:
- відкрийте Youtube;
- перейдіть до налаштувань власного профілю;
- перейдіть до вкладки "Параметри" - "Загальні" - "Оформлення";
- оберіть нічну тему, аби увімкнути її.
Фото: як ввімкнути темний режим Youtube (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що на території Європи стався масштабний збій у роботі Youtube.
Також видання писало про оновлення плеєру відеоплатформи.