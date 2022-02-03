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В европейском Youtube произошел масштабный сбой

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Четверг 03 февраля 2022 16:41
В европейском Youtube произошел масштабный сбой Фото: в Европейском Youtube произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В работе видеохостинга Youtube произошел масштабный сбой. Проблемы с работой платформы наблюдались на территории Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetevtor.

Сбой произошел около 15:30 по киевскому времени.

Жалобы поступали с территории России, Украины, Австрии, Германии, Великобритании, Польши и Финляндии.

В европейском Youtube произошел масштабный сбой

Фото: в европейском Youtube произошел масштабный сбой (Downdeteсtor)

Согласно данным сервиса, пользователи жаловались на:

  • 50% - на работу видеопотока;
  • 32% - на работу вебсайта;
  • 18% - на работу мобильного приложения.

В европейском Youtube произошел масштабный сбой

Фото: в европейском Youtube произошел масштабный сбой (Downdeteсtor)

В то же время проблемы наблюдались и среди пользователей Google. Большинство сообщало о сбое в работе вебсайта и поисковой системы. Еще 10% не смогли авторизоваться на сайте.

Напомним, РБК-Украина писало о обновление от Youtube. Платформа изменила работу плееров в мобильных приложениях для iOS и Android.

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