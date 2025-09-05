ua en ru
Вклади українців перевищили 1,3 трильйона гривень: у яких банках зберігають найбільше

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 08:55
Вклади українців перевищили 1,3 трильйона гривень: у яких банках зберігають найбільше Фото: у ПриватБанку найбільше грошей українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні на 1 серпня 2025 року працювало 60 банків, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 306,2 млрд гривень. З початку року сума зросла на 7,4% (90,0 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 472,8 млрд гривень та Ощадбанку - 220,7 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 91,2 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 75,6 млрд гривень, приватний ПУМБ - 59,9 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк - 52,0 млрд гривень.
Банківський сектор України

На початок серпня 2025 року в Україні працювало 60 банків. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,4 тисячі осіб. У ПриватБанку працюють 18,9 тисячі осіб.

Зарплати у фінансовому секторі одні з найвищих - 56 тисяч гривень у липні 2025 року при середній по Україні в 26,5 тисячі гривень.

Державних банків усього сім. Через більш швидке зростання чистих активів приватних та іноземних банків частка державних банків скоротилася на 1,2 в. п. п. у річному обчисленні до 52,2%. Їхня частка в коштах населення впала на 1,5 п. п. за рік до 62,7%.

Ставка за новими гривневими вкладами (включно з коштами на вимогу) з фізичними особами за II квартал 2025 року зросла на 0.7 п. п. до 10,5% річних.

Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77. Найбільша кількість відділень в Ощадбанку - 1147. ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 102 відділення.

Банки Національний банк України
